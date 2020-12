No final da reunião do Infarmed, que reuniu esta manhã especialistas, partidos e parceiros sociais para analisar a situação da pandemia em Portugal, o deputado do PSD Ricardo Baptista Leite referiu que o partido já apresentou "um conjunto de propostas que passa por uma mudança de estratégia de saúde pública" para evitar uma nova subida de casos, às quais ainda não obtiveram qualquer resposta.

"Há um dado que sai desta reunião importante, que diz respeito ao número de óbitos em lares. São 32% do total de óbitos, portanto, um terço dós óbitos por covid-19 ocorreram em lares, em residentes de lares e isso denota que esta população continua a ser uma população muito afetada e de alto risco para a covid-19", referiu.

Por isso, na perspetiva de Baptista Leite "não se compreende que, mais de oito meses volvidos desde o início da pandemia, a ministra da Segurança Social ainda não tenha um mapeamento de todos os lares legais e ilegais".

"E, sejam eles legais ou ilegais, seja capaz de dizer quais é que têm condições para as pessoas estarem em segurança e quais não têm. E garantir a evacuação imediata nos lares que não têm condições, sejam esses lares legais ou ilegais", apelou.

Para o deputado do PSD esta é uma "mensagem que é fundamental passar", uma vez que "os nossos idosos vivem ansiosos e os familiares vivem ansiosos com esta situação".

"Devia ser alvo de uma ação prioritária e urgente por parte do Governo", defendeu.