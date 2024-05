Com o triunfo dos ‘leões’ no sábado frente ao Portimonense (3-0), os ‘encarnados’ entraram em campo com oito pontos de atraso e sabem que apenas um triunfo permite alimentar a esperança de continuarem na luta pelo título, pois caso empatem ou sejam derrotados o Sporting festeja a conquista do campeonato.

A equipa orientada por Roger Schmidt vai ter pela frente um Famalicão que não vence há quatro jogos, mas que já tem a manutenção assegurada.

