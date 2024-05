Durante vários meses, o nome de Rúben Amorim foi apontado ao poderoso Liverpool, que vai ficar sem Jurgen Klopp no final da presente temporada. Essa janela de oportunidade, contudo, parece ter sido ultrapassada. O técnico não negou também que se reuniu com elementos do West Ham. Ou seja, em Inglaterra tem o nome bem vincado.

"Há muitos meses que correm esses rumores. A viagem dele a Inglaterra, para muitos, até teria sido vista como de pressão para o Liverpool. Como o Liverpool não se decidia, ele teria vindo reunir com outro clube, mas aparentemente essa alegada pressão não resultou", começou por dizer ao SAPO24 o inglês Scott Minto, ex-jogador do Benfica, garantindo, contudo, que o futebol inglês está, de facto, a olhar para Rúben Amorim.

"Como não deveriam estar? Um jovem treinador que está a fazer um ótimo trabalho, não tenho dúvidas que tem qualidade para trabalhar nos melhores clubes de Inglaterra. Não acredito que seja para já, pois os principais clubes estão servidos, a não ser o Liverpool, mas os reds terão outras prioridades", diz Minto, aconselhando depois Amorim.

"Acho que deve esperar por um bom projeto para ganhar títulos. Em Portugal está a ganhar títulos, se optar por outro tipo de projeto, as coisas podem correr mal, sobretudo em Inglaterra, e depois as portas de outros podem fechar-se. Mas a verdade é que em Inglaterra, de um momento para o outro, os maiores clubes despedem os seus treinadores, por isso já nem digo se ele poderá ou não vir para Inglaterra já no próximo ano. Tenho dúvidas, mas qualidade tem, o seu Sporting joga um grande futebol, consegue transformar jogadores, tem uma qualidade imensa. Deixei muitos amigos em Portugal e quando falo com eles sobre Amorim, todos se desfazem em elogios. 'Yes' (sim em inglês), pode dar já esse passo, por tudo o que vale", completou.

O "grande desafio" em Itália

Outro nome que também já surgiu no radar para Rúben Amorim foi o do AC Milan, de Itália, que vai ficar sem o treinador Piolo no final desta temporada. O calcio seria "um grande desafio" para o treinador de 39 anos.

"É um dos nomes que mais se fala neste momento. E os italianos puderam ver nos últimos anos o que ele tem feito no Sporting, que tem jogado contra equipas italianas. Ele conseguiu transformar uma equipa com nomes que muito poucos tinham ouvido falar e agora muitos clubes andam atrás dele e desses futebolistas que ele transformou. "Ovviamente" que tem argumentos para vingar em Itália", começou por dizer o ex-internacional italiano Giuseppe Bergomi, e agora comentador televisivo, dando dois exemplos.

"O Hjulmand era um jogador do Lecce que poucos conheciam, mesmo em Itália não tinha todo este destaque, não jogava todo este futebol. Vejo agora um jogador diferente, um jogador feito por um treinador, um grande jogador. E se alguém transforma um jogador assim então tem de ser mesmo muito bom. É como Gyokeres, jogava numa segunda liga, mas numa segunda liga que era vista por meio mundo, porque a segunda liga inglesa todos conhecem, sobretudo os clubes da Premier League. Ninguém o foi buscar, mas o Sporting arriscou e Amorim transformou-o também. Incrível, tem um futuro brilhante", diz Bergomi, abordando as hipóteses de Amorim poder vir a trabalhar em Itália na próxima temporada.

"Há alguns clubes que vão reestruturar as suas equipas técnicas, mas no caso dele só o vejo a vir para Itália para treinar, por exemplo, o AC Milan. Seria um grande desafio para ele, mas acredito que tem tudo para poder vir a aceitar esse desafio", diz, questionando depois o que se fala em Portugal sobre o seu futuro.

"Mais perto de ficar? Ainda é bastante novo e ter convites e aceitar ficar, diz muito sobre ele. É ponderado, quer aprender mais, evoluir mais. Mas ninguém duvida que está na lista dos melhores clubes, tanto de Itália, como de outros países, sem dúvida alguma", referiu o antigo defesa, agora com 60 anos.

Uma França que o recebia "de um dia para o outro" e a "montra perfeita" em Espanha.

O PSG de França foi apontado a Rúben Amorim já por diversas vezes, a primeira das quais há duas temporadas. O primeiro título ao serviço do Sporting, em 2021, colocou-o nas bocas do mundo. Entretanto, contudo, o PSG, que tem conquistado tudo em França, virou-se para o espanhol Luis Enrique. A verdade, contudo, é que em França também ninguém esquece o trabalho que Amorim está a fazer ao serviço dos leões.

"Vir para França? 'Bien sûr' (Claro em francês). É um grande treinador, um dos novos que vão dar muito que falar. O seu sistema de jogo é muito intenso, um futebol muito rápido, assentava bem num futebol como o inglês ou o francês. Onde em França? Penso que qualquer clube o receberia de um dia para o outro, resta saber quem quer mudar. PSG? Não acredito, sinceramente, isso não vai acontecer nos próximos tempos. Se Amorim aceitaria outro clube em França? Não o conheço para dizer isso, mas sabendo que tem outros grandes clubes atrás dele, em outras ligas, duvido que opte por França se não foi um clube para lutar por grandes títulos e, neste momento, só o PSG", salienta o agora comentador Bixente Lizarazu, que vê também em Espanha, onde jogou muitos anos, um percurso para Amorim.

"É uma grande Liga e uma grande montra. Há ligas, como a francesa, onde a montra é quase apenas só em clubes como PSG, Marselha ou Lyon. Em Espanha é diferente, todos olham para a liga espanhola, assim como olham para a inglesa. Sí (sim em espanhol), pode ser um percurso interessante para ele, mesmo que não seja, para já, num clube como o Barcelona ou o Real Madrid. Penso que seria mesmo muito interessante dar esse passo, conseguir encontrar um clube para dar lutar a clubes como Barcelona, Real Madrid ou mesmo o Atlético de Madrid. Seria a montra perfeita", concretiza.

Um encaixe perfeito na Alemanha

Diz quem sabe. O Bayer Lerverkusen chegou a pensar em Rúben Amorim se o espanhol Xabi Alonso tivesse rumado ao Bayern Munique. O técnico, que se sagrou campeão alemão, optou, contudo, por ficar mais um ano. Kai Dittmann, ex-jogador, e agora comentador desportivo via em Amorim o "encaixe perfeito".

"Xabi Alonso tem ideias e ideais novos e penso que esse é também o caminho de Rúben Amorim, do pouco que conheço. Revoluciona taticamente, lê bem o jogo e acima de tudo não tem medo. Em Portugal quem reina são FC Porto e Benfica e ele em três ou quatro anos revolucionou. Leio que tem muitos interessados e acredito que a Bundesliga olhe para ele. 'Ja' (sim em alemão", obviamente que teria qualidade para rumar à Bundesliga.