Para os ‘reds’ erguerem hoje a 19.ª Liga inglesa da sua história, cinco anos depois, a equipa do espanhol Mikel Arteta tinha de ter perdido na casa dos ‘tractor boys’ e o emblema de Merseyside precisaria de se superiorizar ao Leicester ‘fora de portas’.

Em Portman Road, os remates certeiros do belga Leandro Trossard, aos 14 e 69 minutos, do brasileiro Gabriel Martinelli (28) e de Ethan Nwaneri (88) fabricaram o triunfo dos londrinos no encontro da 33.ª jornada, com o vermelho direto exibido a Leif Davis, aos 32, no lado anfitrião, a tornar a missão dos ‘gunners’ ainda mais fácil.

Desta forma, o Liverpool comanda a Premier League, com 76 pontos, mais 10 do que o Arsenal, segundo posicionado, com o Newcastle a fechar o pódio, com 59, ao passo que o Ipswich é 18.º e antepenúltimo posicionado, com 21 pontos, estando praticamente condenado à despromoção.

À mesma hora, em Old Trafford, um golaço do ex-jogador do Sporting Pablo Sarabia (minuto 77), na cobrança de um livre direto, deu a vitória ao Wolverhampton sobre o United.

Nos ‘red devils’, Bruno Fernandes começou o desafio entre os suplentes, algo que não acontecia desde janeiro de 2022, em jogos da Premier League, mas acabou a ser lançado por Amorim no segundo tempo, juntamente com o compatriota Diogo Dalot.

No lado visitante, o guarda-redes luso José Sá até constou no onze dos ‘wolves’, no qual estiveram Toti Gomes e Nelson Semedo, mas lesionou-se no aquecimento e foi substituído por Daniel Bentley. Carlos Borges viu todo o desafio do ‘banco’ e Rodrigo Gomes foi lançado aos 74 minutos.

O Wolverhampton (15.º) somou o quinto triunfo seguido na prova e passou a somar os mesmos 38 pontos do United (14.º), que não vence há quatro jogos seguidos.

No dérbi de Londres, entre Fulham e Chelsea, o desfecho acabou por sorrir aos ‘blues’, que tiveram no internacional luso Pedro Neto (90+3) o autor do tento da vitória, já no período de descontos.

Antes, os ‘cottagers’ tinham marcado primeiro, pelo nigeriano Alex Iwobi (20), com Tyrique George a restabelecer a igualdade (83), um desfecho que coloca o Chelsea na quinta posição, com os mesmos 57 pontos do Aston Villa (sétimo) e do Nottingham Forest (sexto), de Nuno Espírito Santo, que joga na segunda-feira com o Tottenham.

O conjunto de Marco Silva segue no nono lugar, com 48 pontos, juntamente com o Brighton (10.º).