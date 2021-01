Numa pergunta dirigida ao ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, deputados do PSD alertam a tutela para o "impacto que a crise sanitária" está a ter nos orçamentos de instituições do ensino superior, apontando para o caso do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) e da Universidade de Coimbra (UC) que se deparam "com gastos extraordinários na aquisição de equipamentos, recursos tecnológicos e equipamentos de proteção individual".

Ao todo, os deputados do PSD identificaram dez instituições do ensino superior que sentiram o impacto da pandemia nos seus orçamentos: institutos politécnicos de Castelo Branco, da Guarda, de Portalegre, de Setúbal, de Viana do Castelo e de Viseu e universidades da Beira Interior e de Trás-os-Montes e Alto Douro, além do IPC e da UC.

"Os efeitos da pandemia estão a fazer sentir-se na forma de funcionamento dos estabelecimentos de ensino, com a necessária adaptação às novas regras de higiene e segurança sanitária", constatou o PSD, na nota de imprensa à agência Lusa.

Na pergunta endereçada na quinta-feira e divulgada hoje, os deputados questionam o Governo sobre qual o montante que está previsto para ressarcir a UC e o IPC dos gastos no contexto da pandemia da covid-19.

"O financiamento público, via Orçamento do Estado, vai aumentar na mesma proporção das necessidades das instituições de ensino superior face à pandemia de covid-19", pergunta ainda o PSD.

Em Portugal, morreram 11.608 pessoas dos 685.383 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.