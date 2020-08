O projeto ‘laranja’ sugere a divulgação do número de doentes internados em hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), incluindo nos cuidados intensivos, identificando as instituições em que se encontram e ainda o número de novos casos inseridos no SINAVE (Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica) que estão por confirmar e qual a sua distribuição geográfica.

A publicação da percentagem de novos casos “atribuíveis a surtos” versus casos “fora das cadeias de transmissão”, informação sobre curvas epidemiológicas por região de saúde, incluindo indicadores como o grau de transmissibilidade e o número médio de contágios ou as principais vias e locais de transmissão da doença (meio residencial, laboral, social, entre outros), são algumas das sugestões avançadas pela bancada social-democrata.

Por último, o PSD recomenda a divulgação da totalidade de testes realizados, quantos foram repetidos ou pela primeira vez, com a respetiva distribuição geográfica e ainda a evolução da capacidade de internamento de doentes nos hospitais, acompanhada da disponibilidade efetiva de camas do SNS dividida pelos três níveis de cuidados médicos (Básicas, Intermédias ou Intensivas).

Toda a informação referida “deve ainda ser enviada, quinzenalmente, à Assembleia da República”, conclui o projeto.

Portugal regista hoje mais três mortos e 290 novos casos de infeção por covid-19 em relação a quinta-feira, segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS).​​​​​​​