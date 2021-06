No requerimento, divulgado à comunicação social, os sociais-democratas justificam o pedido com as “informações mais recentes sobre a existência de uma nova variante do Sars-Cov2 com ritmo de transmissibilidade mais acelerado, já identificada em Portugal e dominante na região de Lisboa”.

Os parlamentares do PSD, que dirigiram o pedido ao presidente da Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença covid-19, lembram que esta comissão deve “tentar seguir o mais possível a evolução dos acontecimentos”.

“Os deputados apelam a que estas audições sejam agendadas com caráter de urgência”, pode ler-se.