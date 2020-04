As detenções por não observação do dever de confinamento ocorreram em Portalegre (um homem, de 19 anos, infetado e que se encontrava na via pública), em Lisboa (um homem, de 48 anos, que se encontrava no Hospital de S. José a aguardar o resultado do teste de despistagem e que saiu do local sem autorização), e no Porto (um homem de 29 anos, na Maia, que se encontrava em isolamento por ter tido contacto com pessoa infetada e, outro de 72 anos, em Gondomar, que se encontra infetado).

As restantes sete pessoas foram detidas na região da Grande Lisboa.

“Este pico contrasta frontalmente com a grande acalmia que se registou ontem [sexta-feira], e que se mantém hoje, tanto no tráfego rodoviário como na circulação pedonal”, refere a PSP.

Em todas as operações de controlo rodoviário lançadas a nível nacional, tanto no continente como nas Regiões Autónomas, “menos de 5% dos condutores são detetados a circular sem enquadramento legal”, refere ainda o comunicado em que a PSP apela a que a população continue a cumprir as normas do Estado de Emergência.