O Quartel dos Bombeiros Voluntários de Caneças, no concelho de Odivelas, está encerrado até à próxima segunda-feira, devido ao contacto com um doente infetado com covid-19, disse à agência Lusa a presidente daquela associação, Célia Croca.

"Os 15 operacionais encontram-se em isolamento até indicação do delegado de saúde, a fim de se analisar a sua efetiva situação", referiu a presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caneças, numa nota enviada à Lusa. Célia Croca ressalvou que todos os bombeiros estão bem, "não havendo motivos para alarme". "O socorro à população de Caneças está adequadamente garantido pelas restantes corporações de bombeiros do concelho", assegurou a responsável. O concelho de Odivelas localiza-se no distrito de Lisboa. O novo coronavírus responsável pela pandemia da covid-19 já infetou mais de 250 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 10.400 morreram. Desde que surgiu na China, em dezembro, o surto já se espalhou por 182 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia. Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 1.020, mais 235 do que na quinta-feira. O número de mortos no país subiu para seis.