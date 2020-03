A Espanha registou nas últimas 24 horas 394 mortos com o novo coronavírus e um aumento de 3.646 no número de infetados, de acordo com a atualização diária feita pelas autoridades de saúde do país.

Segundo os números do Ministério da Saúde espanhol, desde o início da pandemia, o país teve um total de 28.572 casos da pandemia da covid-19, dos quais 1.720 morreram e 2.125 foram curados. A região mais atingida pela covid-19 é a de Madrid, com 9.702 infetados e 1.021 mortos, seguida pela da Catalunha (4.704 e 191), a do País Basco (2.097 e 97) e a de Castela-Mancha (1.819 e 112). Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.