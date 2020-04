Também presente na conferência de imprensa, a coordenadora da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, Purificação Gandra, disse que as unidades, que cuidam anualmente de cerca de 40 mil doentes, 85% dos quais com idade superior a 65 anos, não podem ser encaradas como lares ou residência para idosos, uma vez que não são estruturas de acolhimento permanente e que o objetivo é o regresso dos doentes às suas famílias.

Reconheceu, no entanto, que no âmbito da pandemia a estrutura etária e a situação de comorbidades dos utentes colocou “um desafio acrescido”.

“As unidades têm procurado responder às exigências desta nova doença, passando por dificuldades que têm vindo a ser colmatadas e ajustadas, nomeadamente o criterioso uso racional dos equipamentos de proteção, bem como a reorganização do trabalho, decorrente das ausências dos profissionais doentes ou em quarentena”, disse Purificação Gandra, sublinhando as medidas de resposta e contenção implementadas nas unidades, de acordo com as recomendações da DGS.

Planos de contingência em todas as unidades, proibição de visitas, testes prévios à admissão, isolamento profilático de 14 dias no mínimo para novos utentes e regras de higienização e proteção de ambientes, para além do uso de equipamentos de proteção individual têm, segundo a coordenadora nacional, “permitido controlar a covid-19 nestas instituições”.

As unidades mais afetadas encontram-se na região norte e nas unidades do Algarve, assim como na rede de saúde mental e na unidade de cuidados pediátricos, não há registo de infeções.

“Podemos afirmar que até agora a situação nas unidades da rede está controlada sem perda de qualidade dos cuidados prestados”, resumiu Purificação Gandra, que deixou uma mensagem de agradecimento os profissionais e equipas da rede que “vencendo o próprio medo e pondo de lado a vida pessoal e a própria família”, têm prestado apoio aos doentes.

Em comunicado divulgado após a conferência de imprensa de hoje, a Associação Nacional dos Cuidados Continuados, que se tem mostrado crítica da atuação do Governo em relação a esta rede, acusando o executivo de discriminar a rede nos apoios concedidos, criticou o discurso de Marta Temido e de Purificação Gandra.

“As palavras simpáticas proferidas pela Senhora Ministra da Saúde e pela Coordenadora da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) são de uma enorme hipocrisia e chegam a ser mesmo repugnantes”, acusa a associação, em comunicado assinado pelo presidente José Bourdain.

A associação insiste em acusar o Governo de ter uma “atitude persecutória, punidora e discriminatória”, sobretudo no que ao financiamento diz respeito, ao deixar os cuidados continuados de fora do reforço de apoio financeiro ao setor social.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registam-se 504 mortos, mais 34 do que no sábado (+7,2%), e 16.585 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 598 em relação a sexta-feira (+3,7%).

Dos infetados, 1.177 estão internados, 228 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 277 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril.