A ARSC adiantou que o total de casos confirmados naquelas estruturas já atingiu os 3.664, dos quais 2.530 são utentes e 1.134 trabalhadores.

Segundo a mesma fonte, existem, neste momento, 157 escolas da região Centro com surtos da covid-19, com 221 casos ativos e nove turmas encerradas à data de terça-feira. No total, em escolas, já se registaram 881 casos e 138 turmas encerradas.

Às 00:00 de dia 11, estava 825 pessoas internadas com covid-19 em enfermarias dos hospitais da região e 104 em unidades de cuidados intensivos.

De acordo com a ARSC, o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra está a transferir, por falta de espaço, doentes estáveis com covid-19 para a Fundação Sofia, em Coimbra, e para uma unidade em Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro.