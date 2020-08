"Os dados mostram que devemos incluir França, Países Baixos, Mónaco, Malta, Turks e Caicos e Aruba na nossa lista" de países cujos turistas devem ficar em quarentena ao chegarem ao Reino Unido, informou o ministro britânico dos Transportes, Grant Shapps, na sua conta no Twitter. "Se chegar ao Reino Unido após as 04h00 de sábado [mesma hora em Lisboa], terá de se manter em isolamento por 14 dias", acrescentou.

A medida pode afetar um grande número de britânicos, cerca de 500 mil, que costumam viajar para França durante o verão. Londres havia, inicialmente, imposto a quarentena de duas semanas a todos vindos do exterior para o solo britânico, mas, depois, reduziu estas restrições, especialmente para os vizinhos europeus — decisão, aliás, que excluiu Portugal, levando a várias reações do Estado português.

Após este novo anúncio, o secretário francês para Assuntos Europeus, Clément Baune, afirmou, também pelo Twitter, que França "lamenta [a decisão], que resultará numa medida de reciprocidade, à espera do regresso à normalidade o quanto antes".

Já no final de julho, o Reino Unido decidiu restabelecer a quarentena obrigatória para todos os que chegam de Espanha, medida que surpreendeu tanto as companhias aéreas quanto as agências de viagens. As autoridades britânicas também impuseram este isolamento na semana passada a todos os viajantes de Bélgica, Andorra e Bahamas.

Com cerca de 41 mil mortos, o Reino Unido é o país europeu com o maior número de mortes causadas pela pandemia.