O balanço oficial acumulado de mortes de pessoas que testaram positivo passou assim para 41.358 óbitos, e o número de infeções diagnosticadas desde o início da pandemia de covid-19 é de 316.367 casos.

Na quinta-feira tinham sido registadas 18 mortes e 1.129 infeções, sendo hoje o quarto dia consecutivo em que foram identificados mais de mil casos de contágio no Reino Unido.

De acordo com as autoridades, a taxa de transmissibilidade em Inglaterra é atualmente de entre 0,8 e 1 e os dados indicam um aumento contínuo ou uma ausência de redução dos casos em algumas regiões com surtos, pelo que manteve restrições atualmente em vigor.

Além da área de Manchester, são afetadas várias cidades e localidades dos condados de Lancashire e West Yorkshire, como Blackburn, Burnley, Bradford ou Calderdale.

A cidade de Leicester, onde foi decretado um confinamento no início de julho devido a um surto de coronavírus, também continua sob restrições, embora bares e restaurantes e outro tipo de negócios não essenciais e espaços de entretenimento tenham entretanto sido autorizados a funcionar.