“Estão a proceder a testes” de rastreio à covid-19 a essa equipa, “durante o dia de hoje”, afirmou, acrescentando que “alguns desses cuidadores irão já entrar no lar para terem uma ligação aos utentes e conhecerem alguma da situação” na instituição.

A residência da UÉ “tem todas as condições” e até “capacidade para muito mais pessoas”, sendo que “os funcionários e a equipa” que vão entrar não vão ficar aí alojados, pois, terão “alojamento próprio”.

Fonte do Hospital do Espírito Santo de Évora revelou hoje à Lusa que todos os utentes do Lar da Quinta da Sizuda infetados com covid-19, ou seja, “29”, foram já avaliados no serviço de urgência, tendo o número de pessoas internadas subido para oito, enquanto os restantes regressaram ao lar. Uma funcionária também foi transportada ao HESE, mas teve alta hospitalar.

Os oito utentes internados, na enfermaria 'covid', são dois homens de 80 e 87 anos e seis mulheres, entre os 78 e os 91 anos.

Os utentes começaram a ser transportados para o hospital de Évora no sábado à noite para "confirmação de eventuais critérios de internamento" nesta unidade, segundo a Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo.

O primeiro caso positivo detetado neste lar foi o de um idoso que foi transportado, na quinta-feira, para o HESE, onde fez o teste à doença.

Na sexta-feira, foram realizados testes aos restantes utentes e a todos os funcionários do lar, os quais - informou a câmara municipal no sábado de manhã - resultaram em 39 positivos, nomeadamente 29 idosos e 10 trabalhadores.

Fonte da ARS do Alentejo apenas confirmou hoje à Lusa a existência de “nove funcionários” infetados.

O presidente da Câmara de Évora já disse que o lar está ilegal porque se localiza numa zona da cidade cujo plano de urbanização não permite a instalação deste tipo de instituições.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 924.968 mortos e mais de 29 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.871 pessoas dos 64.596 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.