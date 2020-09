O autor principal do artigo, o investigador russo Denis Logunov, citado pela agência noticiosa oficial russa RIA Novosti, refuta as acusações, alegando que a The Lancet teve acesso a "todos os dados recolhidos durante as investigações científicas".

O artigo refere que a vacina candidata russa desencadeia uma resposta imunitária sem causar efeitos adversos graves.

Antes da publicação, em 04 de setembro, dos resultados preliminares dos dois ensaios clínicos, o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou, no início de agosto, que o seu país tinha desenvolvido a primeira vacina contra a covid-19, gerando a desconfiança entre a comunidade científica internacional.

A potencial vacina, que ainda não passou pelo crivo da fase final de ensaios clínicos, que inclui testes de segurança e eficácia mais alargados, começou a ser adiministrada aos habitantes de Moscovo.

Os dois ensaios clínicos, cujos resultados foram publicados na The Lancet, decorreram durante 42 dias, englobando, cada um, 38 adultos saudáveis.

Segundo o artigo, foram dadas duas formulações de uma vacina candidata que induziram a formação de anticorpos contra o coronavírus da covid-19 em todos os participantes em 21 dias.