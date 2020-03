À distância de um vídeo, o presidente da câmara municipal do Porto, Rui Moreira, apresentou hoje mais medidas para "uma guerra contra um vírus de que não conhecemos ainda tudo". Entre os anúncios está o pedido de tecnologia médica à cidade chinesa de Shenzehn, geminada com o Porto.

Na declaração, Rui Moreira afirma que já entrou em contacto com os parceiros da cidade na China, nomeadamente em Macau e Shenzhen, que destaca ser “a mais tecnológica cidade do Mundo”.

“A ideia é podermos importar de Shenzhen equipamentos essenciais para acudir aos infetados em situação aguda, como é o caso de ventiladores que são produzidos naquela cidade chinesa e com certificado europeu”, explica o autarca.

“Naturalmente”, acrescenta “toda esta operação está a ser articulada com a administração do Hospital de São João do Porto e com a ARS Norte, a quem já manifestei total disponibilidade do Município para prestar, dentro das suas possibilidade, todo o apoio que lhe for possível”.

Para além deste anúncio, Rui Moreira anunciou um reforço nas medidas, e, entre outras coisas, o despacho determina agora a suspensão das feiras e mercados não alimentares sob responsabilidade da autarquia, o encerramento dos jardins de São Lázaro, São Roque, Covelo, Bonjóia, Palácio de Cristal, Parque da Pasteleira e Virtudes, bem como o encerramento dos parques infantis municipais.

O próprio funcionamento da autarquia sofre novas alterações, com o encerramento dos serviços municipais, à exceção dos indispensáveis para assegurar o funcionamento da cidade e o recurso ao teletrabalho sempre que seja possível.

Os parques de estacionamento municipais também serão encerrados — exceto a quem tiver avenças —, e os pagamentos nos parâmetros explorados diretamente pela câmara do Porto serão suspensos.

O acesso às praias será interdito.