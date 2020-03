Pedro Ramos visitou hoje o espaço do internamento definido para tratamento de pessoas suspeitas de infeção por novo Coronavírus, que necessitam de cuidados de saúde especializados no Hospital Dr. Nélio Mendonça, com capacidade para receber sete pessoas.

"Apelo à população da Região Autónoma da Madeira para seguir as recomendações que neste momento estão a ser divulgadas pelo Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) através do seu ‘microsite’ Covid-19", indicou o secretário regional.

"O que queremos, para mantermos com eficácia e eficiência esta fase de contenção, é que a população siga as recomendações emanadas a nível nacional e a nível regional por organizações credíveis que tentam, através destas medidas, conter uma situação que, se não fizermos isto, poderá ter outras proporções que nós não queremos", insistiu.

Pedro Ramos lembrou ainda que o plano de contingência na região está ativo desde 03 de fevereiro com uma linha de emergência e com a colaboração da Proteção Civil e que, se for necessário, a região poderá recorrer às infraestruturas militares e casas de saúde para debelar um eventual surto na região.

O plano de contingência regional envolve as estruturas militares, as células dos agentes de proteção civil, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o Serviço de Informação e Segurança, os portos e os aeroportos.

Em caso de necessidade, o Hospital Dr. Nélio Mendonça poderá ainda disponibilizar os 45 quartos de isolamento dispersos pelo edifício, a ala de internamento com 24 camas e uma outra ala, em fase de conclusão, com 25 camas, três dos quais com pressão negativa.

A ministra da Saúde informou hoje haver quatro novos casos confirmados de infeção com o novo coronavírus em Portugal, três no norte do país e um em Lisboa, que elevam para 13 o total de infetados.

"Destes quatro novos casos, três são no Norte e têm ligação epidemiológica a casos anteriores" e a Itália, disse Marta Temido aos jornalistas após uma reunião dos ministros da Saúde da União Europeia (UE), em Bruxelas.

Marta Temido precisou que três destes casos estão a ser acompanhados no Centro Hospitalar de São João, no Porto, enquanto o outro é acompanhado no centro hospitalar de Lisboa Central.

O surto de Covid-19 - a doença provocada pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia - detetado em dezembro na China já provocou 3.385 mortos e infetou mais de 98 mil pessoas em 87 países e territórios.

Das pessoas infetadas, mais de 55 mil recuperaram.

Além de 3.042 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas, San Marino, Iraque, Suíça, Espanha, Reino Unido e Países Baixos.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".