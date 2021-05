Portugal registou mais 572 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e nenhuma morte relacionada com a covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde. A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que tem mais casos confirmados com com 264 dos 572 registados.

MIGUEL A. LOPES/LUSA