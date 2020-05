Segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde (DSG), Portugal regista 1.184 mortes (mais 9 do que ontem) relacionadas com a covid-19 e 28.319 infetados.

Após efetuar habitual leitura dos números mais recentes, o secretário de Estado da Saúde indicou que estão 74 mil profissionais de saúde a fazer vigilância clínica através da plataforma Trace Covid — que neste momento já envolve 345 mil utentes.

A linha SNS 24 continua a ser uma das principais portas de entrada do Serviço de Nacional de Saúde está a receber em média cerca de 7.000 chamadas, mantendo-se a tendência de estabilização "das últimas semanas". Quer nos tempos de chamada quer nos tempos de resposta — que é menos de um minuto.

Desde o dia 1 de abril que a linha de aconselhamento psicológico atendeu 9.500 chamadas (233 por dia), sendo que 1.000 foram efetuadas por profissionais de saúde. António Lacerda Sales indicou que a linha funciona com 54 psicólogos 24 horas por dia e 7 dias por semana.

"Estes psicólogos tiveram formação específica para o efeito, nomeadamente em situação psicológica de crise", disse.

O serviço, porém, é aberto a todos os cidadãos "que não devem hesitar em utilizar em casos de stress, ansiedade ou dificuldades em lidar com o isolamento social".

O secretário de estado adiantou que esta terça-feira chegou um avião com 4.8 milhões de máscaras cirúrgicas, 220 mil zaragatoas e 22 mil fatos de proteção integral. O material encontra-se no laboratório militar e será "distribuído consoante as necessidades".

"Estamos empenhados empenhados em garantir que o Serviço Nacional de Saúde continuar a dar respostas quer covid quer não covid e continuaremos firmes neste caminho", disse antes de serem colocadas as questões por parte dos jornalistas.

"É expectável que todos os dias surjam 200 a 300 novos casos"

O desconfinamento não veio alterar — até ao momento — a curva epidémica. No entanto, a previsão por parte da Direção-Geral da Saúde é que os casos positivos continuem diariamente a aumentar.

"A curva de Portugal não é diferente da curva de outros países europeus. Passaram-se mais de 10 dias sobre as medidas de desconfinamento e não se refletiu, ainda — o que não dizer que não se veja a refletir —, nenhuma influência nessa curva. Tudo indica que apesar de termos desconfinado e retomado a atividade os portugueses mantêm as medidas de segurança", começou por explicar Graça Freitas.

No entanto, salientou que é expectável de que todos os dias existam centenas de novos casos.

"É expectável que todos os dias surjam 200 a 300 novos casos. Hoje ficamos nos 187, mas isto pode variar um bocadinho porque em algumas das regiões do nosso país o vírus ainda circula bastante e ainda podem surgir pequenos surtos. Basta um surto de uma fábrica, de uma creche, para as pessoas serem apanhadas no rastreio como positivas que aumenta o número de casos", concluiu.

Ainda assim, Portugal está dentro do normal e daquilo que é expectável para a evolução da pandemia. Ou seja, o controlo do número de novos casos está a ser conseguido graças às "medidas de saúde publica e com a adesão dos portugueses".

Abertura dos Lares

Sim, as visitas as lares vão ser retomadas na próxima segunda-feira revelou Graça Freitas esta quinta-feira. Contudo, explicou que devido às novas regras e condições, é normal que estes espaços se tenham que reorganizar.

Porque, diz, há uma responsabilidade logística que depende dos locais. No entanto, espera que no início da próxima semana esta seja uma questão resolvida e que seja possível retomar as visitas. O que não quer dizer que não existam exceções.

"Lares que ainda estejam em surto ou tenham doentes internados com covid-19 podem por uma questão de segurança, a autoridade de Saúde poderá não considerar que seja seguro que sejam feitas as visitas. Vai depender muito dos circuitos do lar", referiu.

Os dados relativamente ao número de óbitos também foram hoje atualizados. "Nós temos a reportar no total do país 477 óbitos que lamentamos".