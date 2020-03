Por outro lado, a Bosch pretende ainda assegurar "o bem-estar" de todos os trabalhadores.

O sindicato diz que este não é, de todo, o conceito de férias.

"As férias são para recuperação física e psicológica dos trabalhadores, para proporcionar momentos de relaxamento junto dos seus e não para serem usadas numa situação destas, de confinamento, de stress e preocupações várias com a nossa vida e dos que amamos", lê-se no comunicado.

O sindicato diz entender os efeitos da pandemia no setor automóvel, nos produtores, nos fornecedores e, por consequência, na Bosch, mas sublinha que a empresa "não se pode comparar com uma qualquer PME ou com um pequeno quiosque".

"A Bosch Car Multimedia Portugal está inserida num grupo que tem tido lucros de largos milhões, a própria unidade de Braga tem tido lucros crescentes a cada ano", refere o sindicato, sublinhando que a riqueza produzida "não tem sido devidamente distribuída pelos trabalhadores".

A administração da Bosch já admitiu, entretanto, que o período de suspensão da atividade pode ser prorrogado, caso as circunstâncias assim o justifiquem.