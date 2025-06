O embate entre a formação ‘azul e branca’ e o ‘verdão’ está marcado para às 18h00 locais (23h00 em Lisboa), no MetLife Stadium, em East Rutherford.

A equipa comandada pelo argentino Martín Anselmi chega aos Estados Unidos já com um reforço para 2025/26, o médio espanhol Gabri Veiga, recrutado aos sauditas do Al Ahly, num conjunto em que muitas das atenções de centram no ‘miúdo’ Rodrigo Mora.

O guarda-redes Diogo Costa e o ponta de lança espanhol Samu são outras das referências dos portistas, enquanto o Palmeiras tem como principal estrela o jovem Estêvão, de 18 anos, que, depois da prova, vai rumar aos ingleses do Chelsea.

O confronto entre os conjuntos de Portugal e do Brasil é o segundo do Grupo A, depois de, na sexta-feira, no jogo inaugural, os anfitriões do Inter Miami, de Lionel Messi, e os egípcios do Al Ahly terem empatado a zero, num jogo com ‘enormes’ exibições dos guarda-redes Ustari e El Shenawy, respetivamente.

O segundo dia do Mundial de clubes conta no programa com mais três jogos, com destaque para o que opõe os franceses do Paris Saint-Germain, dos portugueses Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos, aos espanhóis do Atlético de Madrid.

Os gauleses, orientados pelo espanhol Luis Enrique, são os detentores do título europeu, conquistado recentemente com um 5-0 ao Inter Milão, e os principais candidatos ao título.

Também para o Grupo B, os brasileiros do Botafogo, do português Renato Paiva, defrontam os norte-americanos do Seattle Sounders, enquanto no C – que inclui o Benfica, com confronto marcado para segunda-feira com os argentinos do Boca Juniors -, os alemães do Bayern Munique jogam com os neozelandeses do Auckland City.

O Mundial de clubes, alargado a 32 equipas, começa com uma fase de grupos, com os dois primeiros de cada um dos oito agrupamentos a seguir para os oitavos de final, que dão início à fase a eliminar, seguindo-se os quartos de final, as meias-finais e a final, em 13 de julho, no MetLife Stadium, em East Rutherford.