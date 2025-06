Um livro:

No livro "Romancista como Vocação", o premiado autor de bestsellers internacionais e famoso escritor de romances Haruki Murakami partilha com os leitores o que pensa sobre ser romancista e sobre o papel do romance na nossa sociedade; as suas origens como escritor; e as suas reflexões sobre o que inspira a criatividade dos outros escritores, artistas e músicos. Os leitores que há muito se interrogam sobre onde o misterioso romancista vai buscar as suas ideias e o que inspira os seus mundos estranhamente surreais ficarão fascinados com esta visão profundamente pessoal sobre o ofício da escrita.

Um evento na feira:

Este domingo, às 15h00, o Auditório Norte da Feira do Livro de Lisboa acolhe o lançamento do novo livro do autor Marco Neves, "Gramática e Pontuação: Guia Prático para Escrever Melhor".

Uma entrevista:

Quem é que nunca precisou de procurar uma citação, texto ou poema de determinada temática? Em 2000 surgiu o Citador, site especializado que pretende apresentar conteúdos "genuínos e devidamente recenseados em língua portuguesa". Mais de 20 anos passaram e o projeto foi crescendo — e tentando não usar citações erradamente atribuídas. O seu criador, Paulo Neves da Silva, juntou as duas paixões de uma vida para continuar a abrir portas para a literatura, já que ninguém vai conseguir ler tudo o que existe. E não tem dúvidas: ler é prazer, procurar citações é trabalho — e por isso não memorizou nenhuma.

