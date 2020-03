Em comunicado a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais refere que nas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e nas Misericórdias os trabalhadores combatem o vírus e também a degradação das suas condições de trabalho.

“Em cada dia que passa, desde que foi detetada a existência de Covid-19 no nosso país, que os trabalhadores das Instituições Particulares de Solidariedade Social e das Misericórdias estão a ser alvo de um intenso ataque aos seus direitos, por parte das entidades empregadoras, com a clara colaboração do Governo”, salienta a estrutura sindical.

A federação adianta que estão a ser impostos horários de trabalho com a duração de doze horas, “numa clara violação dos respetivos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, quer do próprio Código do Trabalho, já que os chamados horários concentrados só podem ser aplicados com o acordo do trabalhador ou por previsão nos contratos coletivos, o que não é o caso”.

Por outro lado, acrescenta a federação, há casos em que estão a impor aos trabalhadores o regime de internato, não permitindo que os mesmos saiam dos estabelecimentos, depois de cumprirem o seu dia de trabalho, impondo-lhes um confinamento.