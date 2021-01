“A última informação que tínhamos era de 13 mortes, mas uma das vítimas não estava infetada, portanto da covid foram 12”, adiantou o responsável, remetendo mais informações para quarta-feira.

No Lar de Santa Casa da Misericórdia de Mértola estavam internados 71 utentes.

Os utentes infetados deste lar permanecem na Zona de Concentração e Apoio à População (ZCAP) de Mértola, criada no Pavilhão Desportivo Municipal da vila.

No sábado, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mértola adiantou à Lusa que 36 funcionários da instituição também estão infetados com o vírus que provoca a covid-19, entre eles uma enfermeira e a diretora técnica, que estão "assintomáticos ou com sintomas ligeiros".

Portugal contabiliza pelo menos 7.286 mortos associados à covid-19 em 436.579 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O estado de emergência decretado em 09 de novembro para combater a pandemia foi renovado até 07 de janeiro, com recolher obrigatório entre as 23:00 e as 05:00 nos concelhos do território do continente com risco de contágio mais elevado.