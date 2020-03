Segundo o boletim publicado este domingo, 22 de março, Portugal registou até agora 1600 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, Covid-19.

Segundo o boletim da DGS, o total de casos suspeitos subiu para 11779 e o total de casos não confirmados é de 9027. Há 1152 pessoas a aguardar resultado laboratorial.

O documento da DGS regista 14 óbitos por infeção contraída de coronavírus.

Segundo este boletim, o número de recuperados é de 5 casos. Quanto ao número de internamentos, de acordo com a DGS, mantém-se 169 pessoas internadas, 41 das quais em cuidados intensivos.

Neste momento há 12562 casos a serem acompanhados com contactos de vigilância pelas autoridades.

A região Norte é a que regista mais casos, com 825 casos confirmados até ao momento, com cinco óbitos.

Segue-se a de Lisboa e Vale do Tejo com 534 casos, havendo quatro óbitos registados. A região Centro regista 180 casos (quatro óbitos registados), o Algarve tem 31 casos (um óbito) e o Alentejo tem cinco casos.

Nas regiões autónomas, os Açores têm quatro casos e a Madeira tem sete confirmados.

Ponto da Situação em Portugal

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira, 19 de março, depois de a Assembleia da República ter aprovado na quarta-feira o decreto que lhe foi submetido pelo Presidente da República, com o objetivo de combater a pandemia de Covid-19, após a proposta ter recebido pareceres favoráveis do Conselho de Estado e do Governo.

O estado de emergência proposto pelo Presidente prolonga-se até às 23:59 de 2 de abril.

Ontem, o Governo voltou a reunir-se em Conselho de Ministros para debater as medidas de apoio social e económico para a população afetada pela pandemia de Covid-19, depois de na quinta-feira ter apresentado um primeiro lote de medidas de concretização do estado de emergência.

Desta reunião, saíram medidas como a prorrogação automática do subsídio de desemprego, do complemento solidário para idosos e do rendimento social de inserção, bem como o adiamento para o segundo semestre do ano do pagamento do IVA e do IRC, que teria de ser pago nos próximos meses, para garantir a atividade das empresas e postos de trabalho. Outra das medidas anunciadas foi a suspensão do prazo de caducidade dos contratos de arrendamento de casas que viessem a caducar nos próximos três meses.

No Conselho de Ministros de quinta-feira foram aprovadas medidas como o “isolamento obrigatório” para doentes com Covid-19 ou que estejam sob vigilância ativa, sob o risco de “crime de desobediência”, a generalização do teletrabalho" para todos os funcionários públicos que o possam fazer, o fecho das Lojas do Cidadão, bem como dos estabelecimentos com atendimento público, com exceção para, entre outros, as mercearias e supermercados, postos de abastecimento de combustível, farmácias e padarias.

O Governo decidiu criar, também, um "gabinete de crise" para lidar com a pandemia da Covid-19, que integra os ministros de Estado, da Administração Interna, da Defesa Nacional e das Infraestruturas.

Entre as medidas para conter a pandemia, o Governo já tinha suspendido as atividades letivas presenciais em todas as escolas desde segunda-feira e imposto restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 245 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 10 mil morreram. Das pessoas infetadas, mais de 86.600 recuperaram da doença.

Onde posso consultar informação oficial?

A DGS criou para o efeito vários sites onde concentra toda a informação atualizada e onde pode acompanhar a evolução da infeção em Portugal e no mundo. Pode ainda consultar as medidas de segurança recomendadas e esclarecer dúvidas sobre a doença.

Quem suspeitar estar infetado ou tiver sintomas em Portugal - que incluem febre, dores no corpo e cansaço - deve contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24 para ser direcionado pelos profissionais de saúde. Não se dirija aos serviços de urgência, pede a Direção-Geral de Saúde.