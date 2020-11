"Até agora, os cidadãos iam fazer testes a Torres Vedras, Mafra ou a outro centro de rastreio próximo, onde houvesse vagas, e havia a necessidade de abrir um centro de rastreio no concelho", explicou José Alberto Quintino à agência Lusa.

O centro de testes à covid-19 entrou em funcionamento na segunda-feira junto ao Mercado Municipal.

"Justifica-se porque só hoje foram testadas 25 pessoas, que não tiveram de se deslocar a outros concelhos", exemplificou.

No âmbito da parceria, o município cedeu as instalações e o laboratório os meios humanos e técnicos, sendo os testes de rastreio pagos pelo Serviço Nacional de Saúde.

Os testes são apenas realizados a cidadãos sinalizados pelas autoridades de saúde.

Desde o início da pandemia, Sobral de Monte Agraço, no distrito de Lisboa, contabiliza 181 casos confirmados, dos quais 36 estão ativos, 140 recuperaram e cinco morreram, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Comunidade Intermunicipal do Oeste, a que pertence o município.

Sobral de Monte Agraço, com cerca de 10 mil habitantes, está entre os concelhos de risco do país onde vigoram medidas restritivas de prevenção da covid-19, no âmbito do estado de emergência.

