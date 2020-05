De acordo com o boletim epidemiológico hoje divulgado, nas últimas 24 horas foram registados 307 novos casos confirmados de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, mais 105 do que os divulgados na quarta-feira e que eleva o total desde o início da pandemia para os 54.288.

Nas últimas 24 horas, registaram-se na Bélgica 60 novas mortes por covid-19, menos 22 do que as 82 de quarta-feira, com o país a totalizar agora 8.903 óbitos devido à pandemia.

Segundo os dados de hoje, nas últimas 24 horas foram hospitalizadas 81 pessoas (70 na quarta-feira), num total de 16.473, e 173 tiveram alta (205 na véspera), o que perfaz 14.111 recuperadas.

Também nas últimas 24 horas, foram realizados 18.391 testes em laboratório, o que totaliza 623.628 desde o início de março.

A Bélgica é o sétimo país da Europa com maior número de casos, numa tabela liderada pela Rússia (232.243 casos na quarta-feira) e o quinto no total de mortes, sendo o Reino Unido quem regista o maior número de óbitos (32.692 na quarta-feira).

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 294 mil mortos e infetou mais de 4,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.