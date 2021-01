De acordo com o porta-voz da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA), Ilídio Pinto Cardoso, na sequência das regulares testagens aos profissionais de saúde no hospital de Santa Luzia em Elvas foi identificado um dos enfermeiros infetado.

O responsável explicou ainda que o primeiro dos sete doentes infetados foi também identificado pelas testagens desenvolvidas pelo hospital.

Ilídio Pinto Cardoso indicou ainda que os doentes estão em “isolamento”, estando a ser observados pelos profissionais de ortopedia, auxiliados pelo serviço covid de Medicina Interna.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.129.368 mortos resultantes de mais de 99,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 10.721 pessoas dos 643.113 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.