Em comunicados idênticos, o D. Maria II e São João explicam que esta decisão é feita num “quadro do esforço nacional de contenção do novo coronavírus, e em articulação estreita com o Ministério da Cultura e Autoridades de Saúde”.

No caso do São João, o público que tenha adquirido bilhetes para “os espetáculos afetados por esta suspensão deverá entrar em contacto com os serviços de bilheteira, através do número grátis 800 10 8675 ou do e-mail bilheteira@tnsj.pt para garantir o respetivo reembolso ou reagendamento dos ingressos”.

Em relação ao D. Maria II, o contacto deverá ser feito através dos contactos 800 213 250 ou do e-mail bilheteira@tndm.pt.

Apesar desta suspensão, os dois teatros garantem que honrarão todos os compromissos financeiros assumidos com os seus trabalhadores e com companhias, artistas e técnicos independentes.

Lamentando “profundamente” a situação, o D. Maria II e o São João estão certos de que o “esforço coletivo da comunidade permitirá ultrapassar o desafio que esta pandemia constitui, “na expectativa de um retorno à normalidade com a brevidade possível”.

No teatro nacional do Rossio, esta suspensão da programação abrange peças como “Fake”, de Miguel Fragata, “Damas da noite”, de Elmano Sancho, “Onde é a guerra?”, de Catarina Requeijo, para além das atividades dedicadas ao Dia Mundial do Teatro, que se assinala em 27 de março.

Já no teatro localizado na Praça da Batalha, os cancelamentos incluem a itinerância da peça “Castro”, de Nuno Cardoso, “A Criada Zerlina”, de João Botelho, “Alma”, de Tiago Correia, “Airbnb e Nuvens: Uma rádio-novela”, de Manuel Tur, e “Wake Up”, de António Afonso Parra e Luís Araújo.