A única ação de campanha do Chega de hoje foi uma arruada pelo centro de Santarém, durante a tarde, depois de André Ventura ter participado de manhã no debate da rádio com os restantes líderes dos partidos com representação parlamentar.

Esta arruada, que partiu junto ao mercado municipal, foi a primeira com a presença do presidente do Chega desde que a campanha arrancou oficialmente, no domingo.

As ruas de Santarém estavam quase desertas, mas a comitiva, que incluía dirigentes e deputados do partido, encontrou apoiantes que quiseram cumprimentar o líder do Chega e tirar fotos, mas também uma pessoa que gritou “fascista”.

Pelo caminho, André Ventura foi entrando em alguns estabelecimentos ou cumprimentando comerciantes e clientes que estavam à porta dos estabelecimentos, ignorando os imigrantes que também vieram à rua ver o que se passava.

A comitiva, que abanava bandeiras do Chega e de Portugal, entoava cânticos como: “pouco importa, pouco importa, se eles falam bem ou mal, queremos o André Ventura a mandar em Portugal”; “Ventura vai em frente, tens aqui a tua gente”; “Fora a corrupção, Chega é solução”; “E quem não salta, não é do Chega”, ou “Portugal é nosso e há de ser, Portugal é nosso e há de ser, Portugal é nosso até morrer”.

No final do percurso pelas ruas de Santarém, que foi acompanhado por cerca de uma centena de pessoas e durou quase uma hora, André Ventura fez um mini comício, aproveitando o pequeno palco instalado com esse fim.

No discurso, voltou a considerar que a insegurança não é apenas uma perceção e comprometeu-se a “tornar este país seguro novamente”, modificando o ‘slogan’ de Donald Trump.

“E vou torná-lo um país para os jovens”, acrescentou, dizendo que os mais novos “vão ser a prioridade das prioridades, porque são eles que constroem Portugal”.

O presidente do Chega referiu também o momento em que o primeiro-ministro, na celebração do 25 de Abril e do 1.º de Maio na residência oficial, cantou com Tony Carreira a canção “Sonhos de menino”.

Ventura disse que o seu “sonho de menino” é dar aos “jovens um futuro para este país”, é “dar-lhes um futuro digno”.

“Nós tornámo-nos o país dos sonhos adiados”, afirmou, dizendo querer que Portugal seja “o país dos sonhos concretizados”.

“Chega de promessas, é hora de fazer”, defendeu, fazendo um apelo direto ao voto, depois de ter estabelecido como meta vencer as legislativas de 18 de maio.

O hino da campanha de André Ventura, que era tocada em alto volume numa coluna portátil, acompanhou a iniciativa e, no final, foi também cantada ao vivo pelo artista que lhe dá voz, Jay C, que costuma animar os comícios do partido.

Depois de no ano passado ter feito uma campanha com dois comícios por dia e algumas arruadas, sem iniciativas de outra índole, nestas eleições Ventura disse querer apostar numa “campanha muito mais de rua”, para “estar junto das pessoas”.

Apesar de ainda não ter sido divulgado aos jornalistas o plano das duas semanas de campanha, o líder do Chega indicou que quer percorrer todos os distritos do país.

Nas últimas eleições legislativas, o Chega conseguiu eleger três deputados em Santarém. No ano passado, o cabeça de lista pelo distrito foi Pedro Frazão, que este ano concorre por Aveiro. Ainda assim, o deputado marcou presença na arruada, e gravou um vídeo para as redes sociais durante a arruada, apelando ao voto.

Este ano, o cabeça de lista do Chega pelo círculo de Santarém é o também deputado Pedro Correia, que nas últimas eleições foi o ‘número dois’ da lista.