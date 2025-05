Com casa cheia em Viseu, num comício no segundo dia de campanha, Pedro Nuno Santos fez uma discurso durante o qual passou em revista as principais medidas do programa eleitoral do PS às eleições com o objetivo de “dar segurança aos portugueses”.

“O PS não precisa, como a AD, de pôr uma máscara para enganar os pensionistas. Os nossos mais velhos sabem que podem confiar no PS”, defendeu.

O secretário-geral do PS assegurou que é preciso “continuar a valorizar as pensões, sobretudo as mais baixas” e prometeu fazer aquilo que os governos socialistas fizeram nos últimos anos, quer no poder e “mesmo na oposição”, que “é aumentar sempre que possível as pensões acima do que a lei prevê”.

“Vamos também dar segurança aos nossos idosos, a segurança de que vamos proteger o sistema público de pensões contra o velho sonho da direita de o privatizar. Luís Montenegro deixe o nosso sistema público de pensões em paz, não lhe meta as mãos”, pediu.