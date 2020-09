Artur Nunes disse à Lusa que, depois de feita uma consulta à Autoridade de Saúde, PSP e GNR, o entendimento que foi transmitido à representante dos autarcas é que “não viam nenhum inconveniente em os horários se manterem tal como estão”.

Assim sendo, o presidente da CIM Terras de Trás-os-Montes conclui que “não vai haver alterações aos horários” neste território que abrange nove concelhos do distrito de Bragança, concretamente Alfândega da Fé, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Mirandela, Vinhais, Vimioso, Miranda do Douro, Mogadouro e Vila Flor.

O Plano de Contingência do Governo, que entrou hoje em vigor, prevê para os estabelecimentos comerciais um horário que “passa a ser nunca antes das 10:00”, com algumas exceções como pastelarias, cafés, cabeleireiros e ginásios.

Deixa ao critério das autarquias a determinação da hora do fecho, que pode se estipulada entre as 20:00 e as 23:00.