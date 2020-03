"Não se aceitam peças de ourivesaria, cartões bancários ou outros objetos de valor relevante. Os bens deverão ser bem embalados e inequivocamente identificados, quer na entrega, quer na devolução. O Serviço Informativo notifica o serviço ou unidade de internamento, imediatamente após a receção" - são estas as mensagens que estão a ser divulgadas junto de familiares de doentes no âmbito de medidas relacionadas com o surto Covid-19, doença que Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou hoje como pandemia.

Já conforme a agência Lusa constatou no local, este hospital também adotou medidas de contingência na farmácia do centro hospitalar, nomeadamente a proibição de contacto entre os utentes que recorrem a esta unidade farmacêutica para levantar medicação.

Em causa os utentes com doenças crónicas ou neurodegenerativas, entre outras.

A assinatura dos utentes para dar baixa de medicação também deixou de ser feita, com estes a não poderem aproximar-se do balcão a uma distância inferior à agora sinalizada no chão com uma linha vermelha.

A entrega de medicação está, igualmente, a ser reforçada, situação diferente da registada em períodos anteriores, uma vez que o levantamento de embalagens de medicamentos estava limitado por razões relacionadas com o stock disponível.

Quanto à entrada no hospital por utentes para aceder à farmácia, esta é agora controlada por segurança.

Estas medidas acontecem no CHUP, unidade hospitalar que colocou, na terça-feira, em funcionamento um "circuito próprio e absolutamente independente do serviço de urgência" dedicado a casos suspeitos relacionados com o surto de Covid-19.

A porta de entrada deste circuito, que fica próxima da entrada da urgência geral do Hospital de Santo António, no Porto, dá acesso a um espaço onde foram montados quatro gabinetes médicos, sete espaços de isolamento e uma enfermaria.

Anteriormente o mesmo espaço era ocupado por uma cafetaria e por um átrio de acesso à receção das consultas externas, tratando-se de uma zona que o Hospital de Santo António tinha atribuída para eventuais "grandes acidentes ou catástrofes", conforme descreveu aos jornalistas o diretor clínico do CHUP, José Barros.

O novo coronavírus foi detetado em dezembro na China, estando, segundo a Direção-Geral de Saúde (DGS), registos em Portugal 59 infetados.

A Covid-19 já provocou mais de 4.200 mortos, sendo que cerca de 117 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 631 mortos e mais de 10.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

A quarentena imposta pelo governo italiano ao Norte do País foi alargada a toda a Itália.

O Governo português decidiu suspender todos os voos com destino ou origem nas zonas mais afetadas em Itália, recomendando também a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5.000 pessoas.

A DGS comunicou também que em Portugal se atingiu um total de 471 casos suspeitos desde o início da epidemia, 83 dos quais ainda a aguardar resultados laboratoriais.

Segundo a DGS, há ainda 3.066 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Face ao aumento de casos, o Governo ordenou a suspensão temporária de visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte, até agora a mais afetada.

Foram também encerrados alguns estabelecimentos de ensino, sobretudo no Norte do País, assim como ginásios, bibliotecas, piscinas e cinemas.