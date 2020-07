“A Melania e eu gostávamos de desejar a todos no nosso grande país um muito, muito feliz 4 de julho. É uma data especial, é uma data que celebra muitas coisas diferentes, mas mais do que qualquer outra coisa a liberdade”, começa por dizer Donald Trump, num vídeo hoje divulgado na conta oficial da Casa Branca na rede social Twitter.

O presidente norte-americano refere que “há quatro meses” os Estados Unidos batiam “recordes em qualquer área”.

“Tínhamos os melhores números de desemprego, os melhores números de emprego e os melhores números da bolsa que alguma vez tivemos. Estávamos a fazer melhor do que alguma fez algum país tinha feito, e fomos atingidos por esta terrível praga da China. E agora estamos perto de vencê-la. O nosso país vai recuperar”, afirmou.

De acordo com Donald Trump, os números de emprego no país são agora “espetaculares”. “Muitas coisas estão a acontecer que as pessoas ainda não conseguem ver, mas vão ver nos próximos meses”, disse.