“Dentro do nosso grupo de portugueses há pelo menos duas pessoas em situação clínica grave, dependentes de medicação. Esta medicação tem de ser manipulada em contexto hospitalar em Portugal, unicamente. A quantidade está a esgotar-se e termina segunda-feira”, descreveu à Lusa Mónica Pedrosa.

Só no grupo de Mónica Pedrosa, retidos no mesmo hotel, na ilha do Sal, estão mais de 40 portugueses e a preocupação tem vindo a aumentar, sem garantias de repatriamento até ao momento.

A preocupação, entre outros casos só neste grupo, prende-se com um doente cardíaco e uma grávida de risco.

Na quinta-feira, a Embaixada portuguesa em Cabo Verde anunciou que está para “breve” uma solução para repatriar as centenas de turistas portugueses que permanecem no arquipélago, afetados pela interdição de voos para conter a propagação da Covid-19.