Pelo menos um terço das pessoas infetadas com covid-19 são assintomáticas, ou seja, não têm sintomas de doença provocados pelo novo coronavírus.

A conclusão é de uma investigação que teve por base 61 estudos, visando um total de 1,8 milhões de casos de covid-19.

No artigo publicado na Annals of Internal Medicine é ainda referido que, segundo o que sugerem os dados, 75% das pessoas com um teste positivo de PCR que não têm sintomas no momento em que fazem o teste tendem a manter-se assintomáticas.

Os investigadores recomendam que sejam alteradas as estratégias para controlo da pandemia tendo em conta a prevalência e o risco transmissão do vírus por parte de pessoas assintomáticas, ou seja, que podem estar infetadas sem o saber.

A análise esteve a cargo de uma equipa de investigação do Scripps, na Califórnia, que sugere a expansão dos testes rápidos que se possam fazer em casa, refere o Público.

Acrescenta o diário que não há ainda dados concretos sobre a propagação de novos casos causados por pessoas assintomáticas.