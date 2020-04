Sem confirmarem o número de casos concretos, que fontes contactadas pela Lusa referem ser superiores às três dezenas de trabalhadores infetados ou sintomáticos e perto de uma centena em quarentena, tanto a empresa como a Proteção Civil distrital asseguram que foram tomadas as medidas que visam a contenção da propagação da doença.

Contactada pela Lusa, a SOHI Meat Solutions - Distribuição de Carnes, S.A. afirma que "tem delineado um sólido plano de contingência, totalmente alinhado com as recomendações das autoridades de saúde e atestado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), no sentido de garantir que o nível de risco de propagação entre colegas é de 'muito baixo risco'".

A empresa afirma que "estão identificados alguns casos confirmados e outros suspeitos de covid-19, atualmente em isolamento profilático", e que, em ligação com a autoridade de saúde, "foram também identificados os contactos próximos que foram igualmente colocados de quarentena".

"Mantemos a máxima confiança nos responsáveis de todas as equipas para levar a cabo o plano de contingência traçado pela Sonae MC e, assim, protegermos os nossos colaboradores e clientes", afirma a empresa.

Sublinhando estar "consciente da sua responsabilidade para com o país", a empresa declara que a sua prioridade é continuar a "#AlimentarPortugal".

A unidade da SoHi Meat Solutions - Distribuição de Carnes, S.A., instalada na zona industrial de Santarém, emprega cerca de 400 pessoas e é responsável pela preparação e embalamento de carnes de bovino, ovino, caprino e suíno para a rede de supermercados da Sonae.

O presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém, Miguel Borges, disse à Lusa que a situação está a ser acompanhada tanto pela delegada de saúde como pela Proteção Civil municipal de Santarém, prevendo-se a realização de testes a todos os trabalhadores da unidade, incluindo os que estão a substituir os funcionários em isolamento ou quarentena.

​​​​​​​A delegada de Saúde coordenadora da Unidade de Saúde Pública da Lezíria, Helena Ponte e Sousa, afirmou que, desde o aparecimento do primeiro caso confirmado, em 31 de março, o Serviço de Medicina do Trabalho da empresa reportou todos os casos, o último dos quais no passado dia 22.

Desde o início, os delegados de saúde têm procedido à pesquisa dos contactos de alto risco dos casos confirmados, garantido a respetiva vigilância ativa e o isolamento profilático de 14 dias, além de terem feito a verificação das condições de higienização, desinfeção e de utilização de equipamentos de proteção individual e de estar a ser programada a realização de testes diagnósticos aos trabalhadores, declarou.

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, afirmou que a Proteção Civil municipal tem estado a acompanhar de perto a situação, tendo a última visita ao local decorrido na terça-feira.

Segundo o autarca, foram feitas algumas recomendações adicionais, nomeadamente em relação aos trabalhadores colocados por empresas de trabalho temporário.

Ricardo Gonçalves salientou que a situação tem sido acompanhada desde o início pela delegada de saúde e que a empresa seguiu todas as medidas de mitigação que foram propostas.