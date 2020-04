Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, aquela universidade com sede na Covilhã, distrito de Castelo Branco, especifica que o laboratório foi instalado através do Centro de Investigação em Ciências da Saúde (CICS-UBI) e que vai entrar em funcionamento nos "próximos dias".

"Este laboratório, montado com o equipamento de biologia molecular do CICS-UBI e com outros equipamentos da Faculdade de Ciências da Saúde, irá aumentar o potencial da região para o diagnóstico".

A UBI explica que o laboratório que fica localizado nas instalações do Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira e que irá funcionar com uma equipa de voluntários recrutados para o efeito, de entre alunos e investigadores do centro, conta ainda com a empresa Labfit e com a Câmara Municipal da Covilhã.

"Numa fase inicial, prevê-se que sejam feitos cerca de 50 testes por dia, mas há potencial para vir a aumentar este número", é referido na informação.

A produção de álcool gel e a distribuição de equipamentos de proteção individual a diversos organismos regionais são outras das ações que o CICS-UBI tem levado a cabo ao nível da estratégia global de resposta e combate à pandemia.

A informação também acrescenta que os investigadores deste centro já apresentaram "vários projetos de investigação ao fundo de apoio RESEARCH 4 COVID-19, da Fundação para a Ciência e a Tecnologia e Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica.

"As propostas apresentadas visam o desenvolvimento de métodos de diagnóstico rápidos e eficazes, assim como a formulação de produtos de uso pessoal que possam atuar minimizando o risco de contágio", detalha.