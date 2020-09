Além do que considera ser uma oferta insuficiente dos transportes públicos, designadamente nos transportes rodoviários e ferroviários da margem sul do Tejo, a Comissão de Utentes pretende alertar também para a existência de problemas graves na Transtejo, empresa que assegura as ligações fluviais entre as duas margens do Tejo e que necessita de novas embarcações.

“A Transtejo tem sido esquecida, com sucessivos anúncios de aquisição de novos barcos que teimam em não aparecer”, disse Marco Sargento, lembrando que as embarcações utilizadas pela empresa são antigas, muitas com mais de duas/três décadas, e que também há “problemas estruturais nos cais e nos pontões”.

Marco Sargento referiu ainda a necessidade de se resolverem alguns problemas no Metro Sul do Tejo, designadamente o ruído provocado pelas carruagens.

“Nós temos percebido que há a vontade de melhorar o setor dos transportes, mas é preciso investimento público e uma intervenção adequada da entidade reguladora nas empresas privadas”, concluiu o porta-voz da Comissão de Utentes da Margem Sul do Tejo.