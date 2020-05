Este artigo é sobre Porto . Veja mais na secção Local

A Câmara de Matosinhos confirmou hoje que 19 dos 20 utentes do Lar do Comércio transferidos na semana passada para o Hospital Militar, do Porto, que haviam testado negativo para covid-19, estão, depois da realização de novos testes, infetados.

JOSÉ COELHO/LUSA