A notícia foi anunciada esta segunda-feira pelo consórcio constituído pela Universidade de Oxford em conjunto com a AstraZeneca.

Estes são resultados provisórios dos ensaios clínicos em grande escala desenvolvidos no Reino Unido e no Brasil.

A BBC salienta que se trata de um triunfo — é uma percentagem elevada —, mas igualmente uma desilusão após as vacinas da Pfizer e Moderna terem revelado uma eficácia superior aos 90%.

No entanto, a emissora britânica dá conta de que a vacina Oxford é mais barata e fácil de armazenar — além de conseguir chegar aos quatro cantos do globo mais rapidamente do que as outras duas.

Assim, de acordo com a emissora britânica, apesar da percentagem registada ser inferior às da Pfizer/BioNTech ou Moderna, vai desempenhar um papel significativo no combate à pandemia, caso venha a ser aprovada pelos reguladores.