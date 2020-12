Em conferência de imprensa após uma reunião com responsáveis do planeamento da vacinação, Marta Temido declarou que a Agência Europeia do Medicamento poderá emitir a 23 de dezembro a autorização condicional de introdução no mercado e que as primeiras doses de vacina poderão chegar a Portugal no dia 26.

A previsibilidade será então de que o primeiro lote deverá chegar a 26 de dezembro e entre 27 de dezembro e 29 de dezembro, deverá ser iniciada a campanha de vacinação. O primeiro lote será de 9.750 unidades e será para os profissionais de saúde. Em janeiro são esperadas cerca de 300.00 doses, indicou Marta Temido.

A ministra relembrou ainda que a farmacêutica alterou a disponibilidade em função da possibilidade de distribuição para todos os países europeus.