Em nota de imprensa, o governo açoriano destaca que os utentes com 16 anos ou mais já estão a ser vacinados na Terceira e em São Miguel, mas com agendamento.

“A ‘Casa Aberta’ no centro de vacinação das Portas do Mar, em Ponta Delgada, que até agora privilegiou os maiores de 18 anos, acolhe a partir de amanhã [quinta-feira], 12 de agosto, utentes com 16 anos, ou mais, de toda a ilha”, lê-se no comunicado.

A vacinação sem inscrição arrancou em 04 de agosto, no Pavilhão do Mar, em Ponta Delgada, mas até aqui apenas contemplava pessoas com idade superior a 18 anos.

A 09 de agosto arrancou a vacinação contra a covid-19 na modalidade de “Casa Aberta”, na ilha Terceira, mas para maiores de 30 anos.

Segundo o comunicado, os centros de vacinação de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória, na ilha Terceira, vão, “a partir da próxima segunda-feira”, dia 16 de agosto, começar a vacinar “utentes com 16 anos ou mais” sem inscrição prévia.

Nos primeiros cinco dias da modalidade Casa Aberta, que permite a vacinação contra a covid-19 sem agendamento, foram vacinadas “cerca de 1.300 pessoas” em Ponta Delgada, um número abaixo da capacidade de inoculações.

Hoje, fonte oficial da USISM São Miguel esclareceu à Lusa que, uma vez que a adesão da população não correspondeu ao esperado, no Centro de Vacinação das Portas do Mar (Ponta Delgada) será reduzido o número de gabinetes de inoculação até agora disponíveis para a modalidade Casa Aberta, sem agendamento, e também diminuída a capacidade inicialmente instalada, de mil inoculações por dia.

A mesma fonte indicou que todo este processo é dinâmico e sujeito a avaliações diárias.

Os Açores registaram, nas últimas 24 horas, 48 novos casos de covid-19, 58 recuperações e treze internamentos, totalizando 533 pessoas infetadas, anunciou hoje a Autoridade Regional de Saúde.

A região soma 533 casos ativos de infeção por SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, sendo 427 em São Miguel, 65 na Terceira, 24 no Faial, nove em São Jorge, quatro em Santa Maria e quatro no Pico.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 09 de agosto corrente, foram vacinadas nos Açores 155.446 pessoas com a primeira dose (65,7%) e 145.691 com vacinação completa (61,6%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.