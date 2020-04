Integra também o conjunto de medidas anunciadas pelo município do distrito do Porto, inseridas no combate aos efeitos da covid-19, a criação de um Banco Municipal de Combate à Desigualdade Digital, através do empréstimo temporário de equipamentos informáticos e de apoio ao acesso à Internet para alunos carenciados, refere o comunicado da autarquia.

Estimando investir "cerca de um milhão de euros" no conjunto de medidas em aplicação e já aplicadas nesta conjuntura, a câmara vai ainda alargar "o fornecimento das refeições escolares às crianças do escalão B, bem como passar a prestar esse serviço também ao fim de semana e feriados", lê-se na nota de imprensa.

Entre as "novas medidas excecionais e temporárias até junho", a câmara vai avançar com a "redução da tarifa da água no 2º escalão (dos 6 aos 15 m3), que passará a custar o mesmo que o 1º escalão (até aos 5 m3), uma redução de 23%", num plano dirigido às famílias.

Em relação às empresas, "a devolução das tarifas fixas de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos, às empresas em ?lay-off' ou em encerramento temporário, bem como às IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social) e associações que o requeiram", é o contributo que a autarquia liderada pelo socialista José Manuel Ribeiro se propõe cumprir.

As medidas hoje anunciadas surgem após a autarquia ter "reforçado financeiramente vários programas de resposta social já existentes, como o Fundo de Emergência Social, o Programa de Emergência Alimentar e o Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos mais carenciados do escalão A, entre várias outras iniciativas".