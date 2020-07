O município de Viana do Alentejo justificou a decisão com “a fragilidade económica decorrente da pandemia que leva os cidadãos a optar entre a aquisição de medicamentos ou de bens essenciais, contribuindo para o agravamento do seu estado de saúde”.

Ainda no que diz respeito a apoios à população mais carenciada, a câmara informou, também, que os Cartões Sociais do Reformado, Pensionista e Idoso com data de expiração entre 24 de fevereiro e 31 de dezembro serão considerados válidos até ao último dia deste ano.

Por outro lado e para estimular o comércio local, o município lançou uma campanha, em parceria com a Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo (ADRAL) e designada por "Compre no Comércio Local – Vales Solidários", que irá decorrer entre 01 de agosto e 31 de outubro.

Por cada 10 euros em compras nos estabelecimentos aderentes do concelho, cada cliente irá receber um cupão que o habilita a um sorteio mensal com prémios entre os 50 e os 300 euros.

Além disso, a autarquia indicou que está disponível para receber desempregados inscritos do Instituto do Emprego e Formação Profissional.

Citado no comunicado, o presidente da Câmara de Viana do Alentejo afirmou que “o município continua a acompanhar atentamente a situação com o intuito de prestar todo o apoio à camada mais frágil da população, como os idosos, os desempregados e as crianças”.

Bengalinha Pinto (PS) lembrou, ainda, que “a situação não é estanque” e que a autarquia vai respondendo “dentro das possibilidades às necessidades que vão sendo detetadas”.