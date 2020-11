Em comunicado, a autarquia explicou que, depois de reunir com a empresa responsável pela instalação do centro - que permite uma deslocação de carro ao ponto de recolha sem entrar em contacto com os profissionais que fazem o teste - e atendendo às necessidades técnicas, ficou estabelecido que a estrutura ficaria na marginal, nomeadamente no parque em frente ao edifício do Castelo.

Por esse motivo, na próxima semana o parque de estacionamento será encerrado para a montagem do equipamento, altura em que começarão os rastreios.

“A instalação deste equipamento vai permitir aumentar a capacidade de testagem no concelho e, desta forma, um maior controlo da pandemia por parte das entidades de saúde”, sublinhou.

Na nota, a câmara vincou que a instalação de um centro 'drive thru' deve-se à “escalada do número de infetados com indicadores que colocam Vizela como um dos concelhos mais afetados do país”.

O centro 'drive thru' destina-se a cidadãos suspeitos de infeção e referenciados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), recordou.

“Quem não possuir esta prescrição pode requerer o exame assumindo os custos inerentes à sua realização, [mas] em qualquer das situações os cidadãos deverão fazer a sua marcação obrigatória através do contacto 220 125 001”, alertou.