Em comunicado, a empresa adianta que, “para dar resposta ao previsível aumento da procura no período de Carnaval”, a oferta nas linhas urbanas do Porto vai ser ajustada, com a realização de comboios especiais e o reforço dos comboios regulares.

Desta forma, na noite de dia 24 e madrugada de 25 (dia de Carnaval) irão circular comboios especiais com destino à “Noite de Carnaval de Famalicão” e à “Noite Mágica em Ovar e Estarreja”.

Nos dias 23 e 25, os comboios regulares irão ser reforçados para “os corsos de Ovar e Estarreja”.

Em toda a rede urbana do Porto estará disponível o bilhete especial de dois euros para viagens de ida e volta. Contudo, estes bilhetes terão de ser comprados até 22 de fevereiro.

Para os passageiros que pretendem dirigir-se para os festejos de Barcelos, Famalicão, Ovar, Estarreja, Mealhada, Nelas, Canas de Senhorim, Figueira da Foz e Torres Vedras, “a CP recomenda a utilização dos comboios Intercidades, Regionais, Interregionais e Urbanos de Coimbra, usufruindo dos descontos em vigor”.