“Para já, existe vontade política dos Estados-membros da CPLP de, no futuro, poder haver uma representação permanente da CPLP em Bissau. Mas isso vai depender de condições financeiras que, obviamente, não estão reunidas”, afirmou Francisco Ribeiro Telles.

Além disso, “tendo em conta o que se passou este ano na Guiné-Bissau, o que a CPLP disse e comunicou em momentos decisivos e a prestação do embaixador de Angola, juntamente com o de Portugal e do Brasil, neste momento, talvez não considerasse prioritária a instalação de uma missão permanente da CPLP em Bissau”, disse o diplomata.

Durante a crise política na Guiné-Bissau, que antecedeu a realização da primeira volta das eleições presidenciais “a preocupação foi que a comunidade internacional, de certa forma, falasse a uma só voz e houvesse uma concertação permanente entre as organizações internacionais que estão na gestão do país. E isso foi conseguido (…) e foi um elemento muito importante e (…) dissuasor para eventuais aventuras”, defendeu.

O responsável da CPLP negou que a posição da comunidade internacional naquela tenha condicionado os resultados da primeira volta das presidenciais no país, considerando que se criaram “condições para que as eleições ocorressem num ambiente de normalidade e estabilidade política”.