“O tempo não corre a favor da paz. Quanto mais tempo durar este conflito, quanto mais tempo durarem as hostilidades em Gaza, mais difícil será encaminhar o diálogo para a paz”, afirmou João Gomes Cravinho, em declarações à Lusa por telefone a partir de Doha.

O conflito na Faixa de Gaza, em curso há mais de três meses, dominou o “diálogo muito útil” que o governante português teve hoje com o primeiro-ministro e chefe da diplomacia do Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

“O Qatar desempenha aqui um papel de charneira na região, fala com todos. E, para nós, interessava-nos muito conhecer as ideias do Qatar. Faz parte do nosso trabalho de aprofundamento do nosso conhecimento da região e aprofundamento das relações que temos com os vários países árabes, para além das relações que temos com Israel”, referiu o ministro português.